Il dipartimento Urbanistica accoglie 60 nuovi assunti Si occuperanno di piani di zona e permessi di costruire

Nel dipartimento Urbanistica di Roma Capitale sono stati assunti 60 nuovi dipendenti, che si occuperanno di piani di zona e permessi di costruire. Questi assunti si uniranno ai più di 500 neoassunti provenienti dall’ultimo maxi-concorso del Comune. I nuovi dipendenti stanno iniziando a lavorare negli uffici dell’ente, contribuendo alle attività legate alla pianificazione urbanistica e alle autorizzazioni edilizie.

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