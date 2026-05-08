Il dipartimento Urbanistica accoglie 60 nuovi assunti Si occuperanno di piani di zona e permessi di costruire

Da romatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel dipartimento Urbanistica di Roma Capitale sono stati assunti 60 nuovi dipendenti, che si occuperanno di piani di zona e permessi di costruire. Questi assunti si uniranno ai più di 500 neoassunti provenienti dall’ultimo maxi-concorso del Comune. I nuovi dipendenti stanno iniziando a lavorare negli uffici dell’ente, contribuendo alle attività legate alla pianificazione urbanistica e alle autorizzazioni edilizie.

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Stanno prendendo servizio nei vari uffici dipartimentali gli oltre 500 neoassunti dell'ultimo maxi-concorso di Roma Capitale. Il 5 maggio il sindaco Roberto Gualtieri li ha accolti in aula Giulio Cesare, ma nel frattempo le nuove leve sono state smistate in base ai profili e alle competenze.🔗 Leggi su Romatoday.it

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