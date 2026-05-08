Il cuore oltre lo Stretto | incontro pubblico de La Strada verso le comunali

Prosegue il percorso di confronto pubblico promosso da La Strada in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria del 2026. L’iniziativa mira a raccogliere opinioni e discutere le questioni più rilevanti per la città. L’appuntamento si inserisce in un ciclo di incontri che coinvolgono cittadini, esponenti politici e rappresentanti di associazioni locali. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati a condividere idee e preoccupazioni.

Prosegue il percorso di confronto pubblico promosso da La Strada in vista delle elezioni comunali di Reggio Calabria del 2026. Venerdì 8 maggio, alle ore 18, presso la sede de La Strada in via Placido Geraci 18, si terrà l’iniziativa dal titolo “Il cuore oltre lo Stretto”, un momento di dialogo e.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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