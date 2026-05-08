Il concertone del Primo Maggio nella capitale si è concluso con danni evidenti alla piazza, tra cui 24 piastre di travertino rotte e fontane spente per circa un mese. Le operazioni di restauro sono appena iniziate, mentre le autorità stanno valutando i danni causati da atti di vandalismo o da comportamenti imprudenti dei partecipanti. La piazza, recentemente rinnovata, presenta ora segni di incuria e distruzione.

Come ogni anno è triste il bilancio dei danni del concertone del Primo Maggio per la capitale. Decoro urbano addio di fronte al vandalismo (o la disattenzione) dei bravi ragazzi accorsi al rituale di piazza San Giovanni. Fresca di restauro per il Giubileo. O peggio ancora ai lavori per l’allestimento del maxi palco. Oltre 20 piastre di travertino danneggiate, fontane spente per almeno un mese e il consueto effetto spazzatura del giorno dopo sul pratone di fronte alla basilica. A fare la conta dei danni è stato il D ipartimento ai lavori pubblici. Che ha effettuato un sopralluogo insieme ai referenti della ditta che ha organizzato la logistica per il Concertone e alla società che, per tre anni, ha il compito di effettuare la manutenzione dell’area, riqualificata in occasione del Giubileo.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Il concertone del Primo maggio lascia il segno: rotte 24 piastre di travertino, fontane spente per un mese nella piazza fresca di restauro

Notizie correlate

Successo per il "concertone" del Primo Maggio: Piazza Venerio sold-out con 7mila personeLa prima storica edizione del “Primo Maggio Udine” ha superato ogni aspettativa, trasformando Piazza Venerio nel cuore pulsante della festa dei...

Primo maggio: Geolier e La Niña tra le star del Concertone di Piazza San GiovanniPrimo maggio: Geolier e La Niña tra i grandi protagonisti del Concertone di Roma.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Concerto Primo maggio, i presentatori e il cast. Chiusura in piazza con La Notte della Taranta; Concertone del Primo Maggio 2026 a Roma, la scaletta e come seguirlo in diretta: da Geolier ai Pinguini Tattici Nucleari, ecco chi ci sarà; Concertone Primo Maggio, scaletta stellare. Ecco gli artisti sul palco; Chi c’è al Concerto del primo maggio 2026.

Concertone del Primo Maggio 2026, le pagelle: Delia cambia Bella ciao (5), Levante e la maglietta sold out (7)Le pagelle del Concerto del Primo Maggio 2026 tra momenti iconici, decisioni discusse e splendidi look ... dilei.it

Concerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d’uscita) del ConcertoneConcerto primo maggio 2026: la scaletta (ordine d'uscita) del Concertone in programma oggi, 1 maggio, su Rai 3 da San Giovanni a Roma ... tpi.it

Primo tempo a reti bianchi a Torino #TorinoSassuolo #SerieAEnilive x.com

NOVAK DJOKOVIC FUORI AL PRIMO TURNO! 2-6 6-2 6-4: vince 2-1 Dino Prizmic, croato classe 2005 che a 20 anni contro il suo idolo a Roma si impone e passa al turno successivo #Djokovic #Prizmic #ATPRoma - facebook.com facebook