Il Comune che sostiene economicamente i giovani grazie agli introiti del turismo

Il Comune di Bellano ha annunciato l’istituzione del fondo “Abitare Bellano” per il 2026, destinato a sostenere i giovani residenti nelle spese legate alla casa. Il fondo prevede aiuti sia per chi ha stipulato un mutuo per l’acquisto della prima abitazione sia come contributo per il pagamento dell’affitto. La decisione arriva grazie agli introiti derivanti dal turismo nella zona.

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Il Comune di Bellano ha istituito per l’anno 2026 il fondo “Abitare Bellano”, un aiuto per i giovani residenti nella loro spesa abitativa, sia in caso di mutuo contratto per l’acquisto della prima casa sia come contributo per il canone di affitto. Per questa misura l’Amministrazione ha messo a.🔗 Leggi su Leccotoday.it The Hidden Success Habits of Billionaires and Champions in 3 Hours Notizie correlate Un bonus per i giovani e lo sport. Il Comune sostiene le famiglieCARRARA Il consiglio comunale vota a favore dell’istituzione del ‘Bonus Sport Carrara’ per sostenere le famiglie e favorire la pratica sportiva dei... Leggi anche: L’abbraccio di Meloni agli atleti di Milano-Cortina: «Grazie per l’esempio che offrite ai giovani e alla Nazione» (video) Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Youth in Action: il Comune sostiene le idee dei giovani per la Città / Comunicati / Novità / Homepage; La Regione sostiene le pluriclassi in Alta Valdarda e Alta Valtrebbia; Il Comune che sostiene economicamente i giovani grazie agli introiti del turismo; Alternativa Comune: Al Pionta un museo della memoria dell’esperienza manicomiale. Il Comune sostiene gli studentiIl Comune di Grosseto ha disposto la concessione di un contributo economico a favore dell’Istituto Comprensivo Grosseto 4 a sostegno delle spese organizzative per la partecipazione al 15° Concorso ... lanazione.it Un bonus per i giovani e lo sport. Il Comune sostiene le famiglieCARRARA Il consiglio comunale vota a favore dell’istituzione del ‘Bonus Sport Carrara’ per sostenere le famiglie e favorire la pratica sportiva... CARRARAIl consiglio comunale vota a favore ... lanazione.it Civonline.it. . messaggio elettorale a pagamento EMANUELE MINGHELLA ( 6 ) Elezioni amministrative del comune di Santa Marinella: messaggio elettorale a pagamento di EMANUELE MINGHELLA candidato a sindaco di Santa Marinella. In studio Pierluigi facebook Bibbiena, svolta storica: il cinema teatro Sole acquistato dal Comune x.com