Il Comune | Bisogna ridare certezze all’evento

Il consiglio direttivo dell’Ente Carnevalesca è decaduto a seguito di dimissioni, portando a una crisi interna. Il Comune ha dichiarato l’intenzione di intervenire per garantire stabilità e certezze all’evento del Carnevale. Attualmente, l’Ente cerca di gestire la situazione attraverso un intervento di natura tecnica e amministrativa, mentre si attendono sviluppi sulle strategie future.

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Il terremoto dentro l’Ente Carnevalesca ormai è ufficiale. Dopo le dimissioni che hanno fatto decadere il consiglio direttivo, il Comune entra apertamente nella partita del futuro del Carnevale, mentre l’Ente prova a riportare la crisi dentro un perimetro tecnico e amministrativo. Due comunicati diffusi a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro raccontano infatti due approcci molto diversi a una vicenda che sta scuotendo la manifestazione simbolo della città. Da una parte il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore ai Grandi Eventi Alberto Santorelli parlano apertamente di "responsabilità" e della necessità di dare "certezze" al Carnevale. "Il Carnevale chiama tutti a fare la propria parte.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il Comune: "Bisogna ridare certezze all’evento" Notizie correlate Ricostruire il Carso dopo il fuoco: ridare vita alle foreste spiegato in un eventoCome funzionano gli incendi boschivi nel territorio carsico, come vanno gestiti e cosa si può fare dopo per ricostituire le foreste. Il progetto del nuovo stadio fra certezze e ostacoli da superare: convocato un vertice al ComuneIl sindaco Roberto Lagalla ha convocato per mercoledì (11 marzo) una conferenza di servizi preliminare sul progetto di riqualificazione dell'area... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Comune: Bisogna ridare certezze all’evento; Ceraso:Il 1 maggio occasione per ricordare che bisogna agevolare i lavoratori, il Comune sblocchi gli archivi in modo da velocizzare le pratiche edilizie; Massaccesi presenta Maratona bullismo 2026: Bisogna dare ai ragazzi esempi da seguire; Massaccesi presenta Maratona bullismo 2026: Bisogna dare ai ragazzi esempi da seguire. Il Comune: Bisogna ridare certezze all’eventoIl terremoto dentro l’Ente Carnevalesca ormai è ufficiale. Dopo le dimissioni che hanno fatto decadere il consiglio direttivo, il Comune entra apertamente nella partita del futuro del Carnevale, mentr ... ilrestodelcarlino.it Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha incontrato Papa Leone XIV per «discutere della situazione in Medio Oriente e di questioni di interesse comune nell'emisfero occidentale». Lo rende noto il Dipartimento di Stato, secondo cui «l'incontro ha sottoli - facebook.com facebook Bibbiena, svolta storica: il cinema teatro Sole acquistato dal Comune x.com