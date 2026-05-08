Il cielo degli invisibili | così François Morlupi dà voce a un’umanità emarginata

L’autore François Morlupi ha pubblicato un nuovo noir con Feltrinelli Editore, intitolato “Il cielo degli invisibili”. Il libro si concentra su storie di persone emarginate e invisibili, dando loro voce attraverso una narrazione intensa e diretta. La pubblicazione segue altri lavori dell’autore, sempre caratterizzati da uno stile che affronta temi sociali e umani con attenzione e concretezza.

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di Anita Curci François Morlupi torna in libreria con un nuovo noir, stavolta edito da Feltrinelli Editore. Il lettore che gli è affezionato conosce lo scrittore italo-francese per gli intramontabili Cinque di Monteverde (Salani), i poliziotti romani capeggiati dal commissario Ansaldi. In questo caso, al centro della storia troviamo Otello De Bartolo, un paninaro atipico, un appassionato di narrativa al punto da dedicare il menu del suo chiosco ai capolavori della letteratura classica. Con Il cielo degli invisibili, l’autore porta chi legge per le strade di Roma, mostrando una varietà umana che il più delle volte passa inosservata. Morlupi, partiamo dal titolo, a cosa o a chi si riferisce? “Si riferisce al cielo che i senzatetto contemplano ogni giorno: ovvero un cielo brullo, sporco, fatiscente.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Morlupi: il noir che dà voce agli invisibili tra i margini di Roma?? Punti chiave Chi è il paninaro che prepara panini con nomi di classici letterari? Come può un profilo Instagram aiutare a risolvere un mistero... François Morlupi: il noir che rende visibili i fantasmi della CapitaleI fantasmi esistono, sono tra noi, li incrociamo tutti i giorni, ma non li vediamo, spesso li ignoriamo. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Francois Morlupi, Il cielo degli invisibili (Feltrinelli, 2026); Francois Morlupi racconta Il cielo degli invisibili; Morlupi e il giallo degli invisibili: Roma come non l'hai mai letta; Il cielo degli invisibili. Francois Morlupi racconta Il cielo degli invisibiliI fantasmi esistono, sono tra noi, li incrociamo tutti i giorni, ma non li vediamo, spesso li ignoriamo . Sono fantasmi, o come spesso si dice, ... quotidiano.net François Morlupi: il noir che rende visibili i fantasmi della CapitaleDa Roma indifferente ai clochard: 100mila invisibili raccontati nel nuovo noir ... msn.com Ma come mai il nuovo romanzo di François Morlupi si intitola "Il cielo degli invisibili" Lo abbiamo chiesto direttamente all'autore. - facebook.com facebook