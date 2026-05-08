Il caso del vigilante licenziato per aver difeso con la pistola delle ragazze arriva in Parlamento

Il caso di un vigilante licenziato per aver usato la pistola durante un intervento in metropolitana sta attirando l’attenzione delle istituzioni. L’uomo afferma di aver agito per proteggere alcune ragazze molestate, sostenendo di aver agito in situazione di emergenza. La vicenda ha portato alla discussione in Parlamento, dove si stanno analizzando le circostanze e le eventuali implicazioni legali.

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Continua a far discutere il caso del vigilante dell’Atm licenziato per aver estratto una pistola durante il servizio in metro, sostenendo di averlo fatto legittimamente in una situazione di emergenza e in difesa di ragazze molestate. Di diverso avviso l’azienda, che ha proceduto con il licenziamento per giusta causa della guardia giurata, in servizio da 3 anni. “L’azienda contesterebbe al lavoratore di avere estratto la pistola per intimare ai ragazzi - che brandivano bottiglie con fare minaccioso - di scendere dal mezzo. Chiediamo al ministro dell’interno di fare chiarezza su quanto avvenuto”, si legge in una nota di Grazia Di Maggio, deputato di Fratelli d’Italia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il caso del vigilante licenziato per aver difeso con la pistola delle ragazze arriva in Parlamento Notizie correlate Molestano ragazze sulla metropolitana di Milano, vigilante estrae la pistola: «Sospeso per aver violato il protocollo»Un vigilante di Atm, una guardia particolare giurata di circa cinquant’anni in servizio da tre anni, è stato sospeso dopo aver estratto la pistola... Leggi anche: Milano, vigilante estrae la pistola per difendere delle ragazze dai malviventi: "Vivo profondo sconforto"