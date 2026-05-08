Il Campus guarda all’Europa In scena il ’sogno’ degli studenti

Mercoledì 13 maggio alle 20 al Teatro Testori si svolgerà la 34ª edizione di ‘Babele Teatrale in Costruzione’, una rassegna organizzata dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna – Campus di Forlì. Quest’anno l’evento si inserisce nel progetto europeo Alphabetica Eu, con l’obiettivo di coinvolgere gli studenti e promuovere la collaborazione internazionale nel settore teatrale. La manifestazione si svolge ogni anno presso il teatro della città.

Torna mercoledì 13 maggio al Teatro Testori, alle 20, la 34ª edizione di ‘Babele Teatrale in Costruzione’, rassegna del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Università di Bologna – Campus di Forlì, che quest’anno si inserisce nel progetto europeo Alphabetica Eu. Alphabetica è un progetto che coinvolge università, scuole e organizzazioni in sette Paesi europei, con l’obiettivo di ampliare l’accesso all’arte, specialmente per bambini, adolescenti e giovani a rischio di povertà educativa o esclusione sociale, attraverso pratiche partecipative. "Il progetto si fonda sulla ricerca partecipata, sull’impegno civile e sull’idea che attraverso l’educazione all’arte si possano sviluppare competenze trasversali", ha spiegato la coordinatrice Rachele Antonini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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