Il Campus Bio-Medico inaugura l’Agri Research and Teaching Center un multifunzionale e innovativo hub agro-biotech 

Il Campus Bio-Medico ha aperto il nuovo Agri Research and Teaching Center, un centro dedicato alla ricerca e all’insegnamento nel settore agro-biotech. Si tratta di una struttura multifunzionale progettata per favorire collaborazioni tra università, aziende e istituzioni pubbliche. La cerimonia di inaugurazione ha coinvolto rappresentanti di diversi settori, con l’obiettivo di promuovere progetti di innovazione nel campo agricolo e biotecnologico.

Il Campus Bio-Medico ha inaugurato l’Agri Research and Teaching Center, un polo avanzato per l’innovazione come ponte tra università, imprese e istituzioni. Il centro rappresenta un hub agro-biotech europeo di riferimento nell’ambito One Health, capace di coniugare ricerca, applicazione e impatto reale. È la risposta alle sfide globali contemporanee, come la sicurezza alimentare, l’energia, la sostenibilità integrale, la gestione efficiente delle risorse naturali, l’innovazione tecnologica e la tutela della salute umana. In un contesto sempre più complesso e interconnesso, è necessario adottare modelli capaci di affrontare simultaneamente queste criticità, mettendo in relazione ambiente, uomo e sistemi produttivi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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