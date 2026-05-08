A Pistoia, il risultato delle elezioni ha portato a un testa a testa tra i principali candidati, sebbene la sfida non si sia rivelata così incerta come previsto. Il centrodestra continua a inseguire, mentre il campo largo si muove con decisione. La vittoria della Pistoia Rossa rappresenta una sorpresa rispetto alle aspettative iniziali, lasciando aperto il quadro politico locale.

di Alessandro Benigni PISTOIA Un testa a testa, sì, ma non così in bilico come ci si poteva aspettare. E con un unico fattore – ormai è lampante – destinato a ergersi come ago della bilancia della sfida, il mondo civico. Pistoia si avvicina a grandi passi alle elezioni amministrative e, secondo il sondaggio realizzato da Emg Different e commissionato da Toscana Tv (ottocento il campione degli intervistati telefonicamente, 70% su utenze fisse e 30% su utenze mobili, con un margine d’errore del 3,5%; interviste realizzate tra il 28 aprile e il 5 maggio, tasso di risposta 23%), in pole position per prendersi il governo della città ci sarebbe Giovanni Capecchi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il campo largo avanti. Centrodestra insegue. Sorpresa Pistoia Rossa

Notizie correlate

Sondaggio, centrodestra avanti. E il campo largo resta indietro, tutte le cifreIl centrodestra supera il campo largo nell'ultimo sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire.

Sondaggi politici, campo largo ancora avanti sul centrodestraL’ultima Supermedia Youtrend/Agi sulle intenzioni di voto, realizzata sulla base di indagini realizzate dal 19 marzo al primo aprile, conferma il...

Altri aggiornamenti

Si parla di: Il campo largo avanti. Centrodestra insegue. Sorpresa Pistoia Rossa.

Il campo largo avanti. Centrodestra insegue. Sorpresa Pistoia RossaIl sondaggio vede Capecchi in pole al 50,5%, Celesti dietro al 44,5%. Mancinelli si attesta al 5%. Ma il vero ago della bilancia sono i civici. lanazione.it

Pistoia Rossa in campo. Mancinelli è il candidatoPistoia Rossa scopre le sue carte e presenta il proprio candidato sindaco, il terzo dopo Anna Maria Celesti per il centrodestra e chi s’imporrà alle primarie di domani per il centrosinistra. Ieri ... lanazione.it