Il Calycanto, locale noto per la sua lunga storia, cambia gestione dopo oltre vent’anni di attività. La comunicazione ufficiale indica che non si tratta di una chiusura, ma di un passaggio di consegne che segna l’inizio di una nuova fase per il locale. Nessuna indicazione su eventuali nuove aperture o modifiche future, ma solo un cambio di proprietà che segna il termine di un’epoca per il locale.

"Anche le storie d’amore più belle finiscono". Per il Calycanto non si tratta di una fine, quanto dell’inizio di un nuovo capitolo. Dopo 22 anni, a fine maggio il celebre ristorante di Santarcangelo cambierà gestione. Paola Donini e Shona Logan, le due storiche titolari del locale (nella foto) – divenuto punto di riferimento in città per il suo mix sapiente di piatti tipici e internazionali – sono pronte a passare il testimone. "Il nome rimarrà, ma sarà affidato ad altre mani", spiegano. La scelta di lasciare non nasce dalla stanchezza professionale, ma dalla necessità di riappropriarsi del proprio tempo e degli affetti: "Non sono stanca di lavorare – racconta Shona – Il mio non è un addio alla cucina, ma un arrivederci.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Calycanto cambia gestione dopo 22 anni

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