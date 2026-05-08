Il bilancio sorride Premi ai nerazzurri oltre i 65 milioni in attesa di mercoledì

Il bilancio dell’Inter si presenta positivo, con premi già assicurati e in attesa di ulteriori entrate. Finora sono stati incassati 15,7 milioni di euro per aver vinto il campionato e circa 50 milioni di euro grazie alla qualificazione alla Champions League. Questi importi contribuiscono a rafforzare i risultati economici della società, che si prepara a ricevere altri fondi attesi per mercoledì.

La prima parte del bottino è già in tasca: 15,7 milioni di euro per la vittoria del campionato che l’ Inter è certa di poter mettere a bilancio, insieme a una cinquantina derivanti dalla qualificazione alla Champions League. Saranno di più: esempio pratico, nella stagione in corso l’Inter si è fermata ai playoff e ha lo stesso chiuso oltre quota 70, ben lontano dai 136 arrivati l’anno prima (raggiungendo la finale) ma abbastanza per avviarsi verso un nuovo bilancio col segno più. Già ora, nel complesso, siamo attorno a quota 65 milioni. Mercoledì sera arriverà un altro flusso in cassa. Per i vincitori della Coppa Italia, infatti, è previsto un premio di 7,1 milioni, superiore rispetto a chi raggiunge la finale per poi finire sconfitto (4,6 milioni).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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