Ictus e paralisi infantile così la robotica de ' Gli Angeli di Padre Pio' sta cambiando il futuro della riabilitazione

Recentemente è stato pubblicato sulla rivista ‘Stroke’ uno studio che analizza l’utilizzo di un esoscheletro robotico per la riabilitazione dei bambini colpiti da ictus o paralisi infantile. Lo studio, condotto in più centri e con metodo a singolo cieco, valuta l’efficacia di questa tecnologia nel recupero motorio degli arti superiori nelle prime fasi post-ictus. La ricerca rappresenta un passo avanti nel trattamento delle patologie cerebrovascolari infantili.

Pochi giorni fa è stato pubblicato sulla rivista ‘Stroke’, tra le più autorevoli a livello internazionale nel campo delle malattie cerebrovascolari, lo studio dal titolo ‘Exoskeleton-Assisted therapy enhances upper limb motor recovery in early subacute stroke: a multicenter, single-blind.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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