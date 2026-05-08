A Milano si sono riuniti esperti per discutere del rapporto tra intelligenza artificiale e futuro, concentrandosi sui rischi e le opportunità che questa tecnologia rappresenta. Si sono affrontate questioni legate a come l'IA possa contribuire al progresso senza compromettere i valori umani e quali competenze siano necessarie alle imprese per integrare efficacemente gli algoritmi nelle loro strutture. L'incontro ha puntato a chiarire aspetti pratici e strategici legati all'uso dell'IA.

? Punti chiave Come può l'IA accelerare il progresso senza perdere l'essenza umana?. Quali competenze servono alle aziende per integrare l'algoritmo nella cultura organizzativa?. Perché la gestione del dato richiede una nuova responsabilità sociale?. Come cambieranno i modelli di business grazie all'analisi predittiva?.? In Breve Emanuele Colini, Michele Crisci e Giuseppe Riva hanno partecipato al panel multidisciplinare.. Carla Masperi di SAP Italia sottolinea l'importanza della qualità dei dati aziendali.. Davide Verdesca di SG Company spiega l'uso dell'analisi predittiva per i modelli di business.. Edoardo Raffiotta e Mauri Valente hanno approfondito aspetti giuridici e della creator economy.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e futuro: esperti a Milano sul dilemma tra etica e progresso

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