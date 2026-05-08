Nell'inchiesta sul delitto di Garlasco, le autorità giudiziarie hanno acquisito nuovi elementi, tra cui alcuni video intimi e una frase relativa al sangue. La Procura di Pavia ha concluso le indagini e ora sta analizzando i documenti raccolti. Le indagini si concentrano sulle prove trovate e sui possibili collegamenti tra i vari elementi emersi nel corso delle indagini.

Nel nuovo sviluppo dell'inchiesta sul delitto di Garlasco, la Procura di Pavia (che ha chiuso le indagini su Andrea Sempio accusato di omicidio volontario pluriaggravato da crudeltà e motivi abietti, ndr) torna a concentrare l'attenzione su un elemento apparentemente secondario ma che, secondo gli investigatori, avrebbe assunto un peso crescente: una chiavetta USB da 2 gigabyte appartenuta a Chiara Poggi. Il dispositivo, rinvenuto anni fa nel cestino in vimini dietro la televisione della cucina della villetta di famiglia, era stato inizialmente considerato privo di contenuti rilevanti. Le analisi informatiche dell'epoca lo avevano infatti restituito come “vuoto”, a causa della cancellazione dei file.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - I video intimi e quella frase sul sangue: le carte in mano ai pm

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