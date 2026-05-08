I video di Chiara Poggi erano ancora sulla chiavetta anche se cancellati | il nodo dei file nascosti

Nel procedimento giudiziario relativo al delitto di Chiara Poggi si è parlato di una chiavetta USB che conteneva alcuni video. Nonostante siano stati cancellati, i file sono ancora presenti sotto forma di dati nascosti. La procura sta analizzando questa chiavetta per verificare l’effettiva presenza dei video e il loro eventuale ruolo nelle indagini. La questura ha acquisito i dispositivi come parte delle verifiche in corso.

Nel caso del delitto di Chiara Poggi ora si sta parlando di una chiavetta USB che conteneva alcuni video. Le immagini, secondo le ricostruzioni, sono state cancellate dalla ragazza, poche settimane prima di essere uccisi. Ora però una perizia informatica avrebbe recuperato tutti i file nascosti.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara PoggiTra gli elementi in mano alla procura di Pavia nella nuova indagine sul delitto di Garlasco c’è anche una chiavetta Usb, che Chiara Poggi usava per i...

Garlasco, perché i pm sentono Marco Poggi e le Cappa: Sempio, i video di Chiara e il nodo della passwordLe nuove audizioni nel caso Garlasco riportano al centro dell’inchiesta alcune frasi pronunciate subito dopo il delitto e oggi rilette alla luce...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: I video intimi di Chiara Poggi con Alberto Stasi (nella cartella secretata prima del delitto): l'ipotesi che Sempio li abbia visti; Garlasco, Bugalalla: I video intimi di Chiara sono transitati dal suo pc alla chiavetta di Sempio; Delitto di Garlasco, intercettato Sempio: Chiara Poggi lo ha rifiutato; Garlasco. Il Tg1 e le intercettazioni di Sempio: Ho visto i video di Chiara prima dell'omicidio e tentai un approccio.

Garlasco, Andrea Sempio intercettato e il dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara PoggiIl dettaglio della chiavetta Usb con i video di Chiara Poggi che accusano Andrea Sempio per il delitto di Garlasco ... virgilio.it

Garlasco, Sempio intercettato: Ho visto i video intimi di Chiara e Alberto e l'ho chiamata, mi ha riattaccato il telefonoI magistrati gli hanno contestato le intercettazioni nell'interrogatorio di garanzia e Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere ... tg.la7.it

Tutto ruota attorno a un "no". Secondo la ricostruzione della Procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano, è stata una risposta negativa a scatenare la violenza che il 13 agosto 2007 costò la vita a Chiara Poggi nella villetta di Garlasco. - facebook.com facebook

#Garlasco: la Procura di Pavia ha chiuso le indagini, con la convinzione che l'omicida di Chiara Poggi sia Sempio Gabriele Manzo x.com