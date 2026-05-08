I tormenti di Gaza

A Gaza, le strade sono piene di macerie e rifiuti, con le condizioni igieniche e sanitarie che si stanno deteriorando rapidamente. La presenza di cumuli di detriti rende difficile l'accesso ai servizi di base e aumenta il rischio di malattie. La situazione si aggrava con la mancanza di risorse e supporto, lasciando molte persone in condizioni di emergenza quotidiana. La crisi si manifesta in modo evidente nelle aree più colpite.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Dietro il linguaggio da bollettino del rapporto sulla situazione nella Striscia di Gaza dell’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) di metà aprile si scorge una realtà terrificante. “In tutta la Striscia di Gaza continuano a essere individuati rischi gravi e diffusi per la salute ambientale. I partner segnalano una proliferazione di roditori, scarafaggi, mosche e altri parassiti, che contribuiscono alla trasmissione di malattie, con un’elevata prevalenza di scabbia, pidocchi e infezioni cutanee. La portata e la persistenza di tali rischi per la salute pubblica sono legate al sovraffollamento, alle condizioni igienico-sanitarie inadeguate e all’accesso limitato ai servizi igienici”.🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - I tormenti di Gaza Striscia di Gaza Notizie correlate Leggi anche: UNICEF/GAZA: lanciata iniziativa “The Gaza We Want”, cosa vogliono i bambini di Gaza per il loro futuro. I tormenti di chi voterà Sì al referendumContriti, ma di più, rammaricati, dobbiamo questo alla nostra lealtà (direbbe un fesso) verso “i lettori unici padroni”. Approfondimenti e contenuti Si parla di: I tormenti di Gaza. I tormenti di GazaI cumuli di macerie e rifiuti e le drammatiche condizioni igieniche e sanitarie stanno favorendo la diffusione di animali infestanti e malattie Leggi ... internazionale.it Gaza, oltre 8.000 corpi ancora sotto le macerie: crisi umanitaria e recuperi bloccati dopo il cessate il fuocoSecondo un rapporto pubblicato da Haaretz, più di 8.000 corpi rimangono sotto le macerie della Striscia di Gaza e si stima che il processo potrebbe richiedere fino a sette anni View on euronews ... msn.com