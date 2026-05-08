i sopravvissuti di una provincia abbandonata

Nel film di Francesco Sossai vengono presentate almeno due scene ambientate in una provincia abbandonata, che contribuiscono a delineare la narrazione. La pellicola, tratta dal romanzo “Le città di pianura”, si concentra su ambientazioni e situazioni che coinvolgono i sopravvissuti di un'area disabitata. Le immagini e le sequenze scelte offrono uno sguardo diretto sulla vita in quei luoghi desolati, senza interventi interpretativi o giudizi.

Ci sono almeno due scene de Le città di pianura che meritano di essere raccontate per capire perché il successo del film di Francesco Sossai è meritato. La prima: Dori (Pierpaolo Capovilla) e Carlobianchi (Sergio Romano) prendono in mano una cartina (!), anzi una mappa (altro che GoogleMaps) e puntano dritti verso la trattoria della Mery. Ma la trattoria apolide della Mery non esiste più: la y dell’insegna è caduta sul pavimento. E non esiste più nemmeno la migliore polenta e lumache della zona. La seconda scena: al tavolino di un bar Dori, Carlobianchi e il giovane aspirante architetto (Filippo Scotti), diventato loro compagno di viaggio, bevono la birra e rilanciano sull’ultima (intesa come bevuta) e nel frattempo attraverso i tovagliolini ricostruiscono la mappa del Veneto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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