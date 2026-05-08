I segreti delle piste leggendarie | Diego Alverà e Luca Dal Monte ospiti del Ferrari Club di Forlimpopoli

Lo Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli organizza un evento dedicato alla storia dell'automobilismo, con la partecipazione dello scrittore e storyteller Diego Alverà. Per la prima volta nella città artusiana, sarà ospite anche Luca Dal Monte, noto esperto del settore. La serata si concentrerà sulle piste leggendarie e sui protagonisti che le hanno rese celebri, offrendo ai presenti un approfondimento sui retroscena di questo mondo.

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