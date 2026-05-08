I segreti delle piste leggendarie | Diego Alverà e Luca Dal Monte ospiti del Ferrari Club di Forlimpopoli
Lo Scuderia Ferrari Club di Forlimpopoli organizza un evento dedicato alla storia dell'automobilismo, con la partecipazione dello scrittore e storyteller Diego Alverà. Per la prima volta nella città artusiana, sarà ospite anche Luca Dal Monte, noto esperto del settore. La serata si concentrerà sulle piste leggendarie e sui protagonisti che le hanno rese celebri, offrendo ai presenti un approfondimento sui retroscena di questo mondo.
Lo Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli organizza un appuntamento speciale dedicato alla storia dell'automobilismo, che vedrà protagonista, per la prima volta nella città artusiana, lo scrittore e storyteller Diego Alverà. L’incontro si terrà giovedì 21 maggio alle 21 nella suggestiva cornice della.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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