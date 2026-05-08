In Croazia, una startup ha avviato un servizio di robotaxi a guida autonoma con una flotta di dieci auto elettriche. La corsa costa 1,99 euro e rappresenta l’ingresso di veicoli senza conducente nel mercato locale. Il servizio è stato lanciato recentemente e permette ai passeggeri di utilizzare i veicoli tramite un’app dedicata. La startup ha annunciato che il progetto si svilupperà ulteriormente nelle prossime settimane.

I robotaxi, già diffusi negli Stati Uniti e in Asia, arrivano in Europa, precisamente in Croazia. A Zagabria, infatti, la startup locale Verne ha lanciato il proprio servizio di robotaxi, ovverto taxi a guida autonoma, la cui flotta al momento è composta da dieci Arcfox Alpha T5 di Baic Motor equipaggiate con il software di guida autonoma cinese Pony AI. L'azienda è finanziata anche da Mate Rimac, proprietario e amministratore delegato dell'omonima Rimac automobili, nonché AD di Bugatti. I robotaxi di Verne, al momento, possono circolare in una zona limitata di novanta chilometri quadrati (il costo, a tariffa fissa, è di 1,99 euro a corsa), in cui però è compreso l'aeroporto internazionale di Zagabria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I robotaxi arrivano in Europa: in Croazia una corsa a 1,99 euro

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