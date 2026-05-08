I pronostici di venerdì 8 maggio | Serie A Serie B Bundesliga Premier League e Liga

Venerdì 8 maggio si giocano gli anticipi di diverse competizioni calcistiche. In campo ci sono le partite di Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga, mentre in Serie B si disputa l’ultima giornata con novanta minuti decisivi per la conclusione della stagione. Le partite di questa giornata rappresentano le ultime sfide di un campionato completo, con molte squadre che cercano di ottenere i risultati necessari prima della conclusione.

I pronostici di venerdì 8 maggio, ci sono gli anticipi di Serie A, Premier League, Bundesliga e Liga più l’ultima giornata di Serie B Novanta minuti per scrivere un’intera stagione. La Serie B si prepara a vivere un venerdì di autentica passione con una 38ª giornata che promette emozioni forti su ogni campo. A eccezione del Venezia, già promosso in Serie A, e di poche altre squadre ormai sicure del proprio destino, tutto è ancora incredibilmente aperto sia nella corsa promozione che nella lotta salvezza. Sono addirittura 14 le squadre che non conoscono ancora il proprio futuro. Il Palermo è già certo del quarto posto, mentre Catanzaro, Modena e Juve Stabia hanno blindato rispettivamente quinta, sesta e settima posizione.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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