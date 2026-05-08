I precedenti Meno di due mesi fa tre gol per parte al Lungobisenzio

Meno di due mesi dopo la partita precedente, che si è conclusa con un pareggio 3-3 con due reti di Lipari e una di Giannetti, la squadra torna a giocare al Lungobisenzio. In quell’occasione, la squadra ha recuperato due volte lo svantaggio, segnando tre gol. La partita precedente si è disputata nello stesso stadio e ha coinvolto le stesse formazioni.

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A distanza di meno di due mesi la Robur torna al Lungobisenzio dove nell’ultimo precedente pareggiò 3-3 (doppietta di Lipari e gol di Giannetti) dopo essere stata in svantaggio due volte. Il punto dello scorso marzo ha allungato la serie utile dei bianconeri contro il Prato in trasferta visto che prima di quel pari c’erano state tre vittorie di fila: 1-0 nel 1516 (Yanga), 2-1 nel 1617 (Marotta e autogol di Antonini) e 3-2 nel 1718 (doppietta di Marotta e gol di Emmausso). Questi sono anche gli unici tre successi senesi a Prato in 37 gare. Tralasciando i precedenti al Franchi (in cui la tradizione è positiva per il Siena ) negli incroci a Prato tra C1, C2, C unica e serie D gli azzurri conducono infatti con 20 vittorie, 14 pari e 3 ko in 37 gare.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - I precedenti. Meno di due mesi fa tre gol per parte al Lungobisenzio Notizie correlate Leggi anche: Ricordate Ndoye il fenomeno? Al Nottingham Forest fa panchina da due mesi (ha segnato due gol in tutto) Leggi anche: Gol ed emozioni al Lungobisenzio: fra Prato e Siena finisce 3-3 Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Women Matchday | Napoli-Juventus: precedenti, numeri e stato di forma; Sostituzione misura cautelare, termini azzerati se le precedenti prescrizioni sono state violate; Inter-Parma, la guida completa al match; Firenze, cinque rapine in meno di un mese: in manette. Amazon Haul, prezzi mini senza precedenti: migliaia di prodotti a meno di 2€La promozione è valida fino a tre articoli per cliente, su qualsiasi combinazione di prodotti, salvo disponibilità, e non richiede il raggiungimento di una spesa minima. Un aspetto che rende ... hwupgrade.it Auto storiche a meno di 30mila euro, cosa comprareSe per lustrarsi gli occhi a Rétromobile, la rassegna parigina di auto storiche e da collezione, bastava passeggiare tra gli stand delle case d’aste, dove supercar da sogno la facevano da padrone (la ... gazzetta.it Geopop. . Vi siete mai immaginati come sarebbero le cascate del Niagara senz'acqua Sembra incredibile ma sono state prosciugate meno di 60 anni fa. - facebook.com facebook Professore, proprio perché la storia ha conosciuto tragedie vere, bisognerebbe avere più rispetto per le parole e meno indulgenza per il sarcasmo. Nessuno qui rimpiange guerre, pandemie o silenzi di massa. Il punto è un altro, ed è molto semplice: informare x.com