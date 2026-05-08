I nuovi murales di Laika a Roma | Meloni coloni e la dea della Giustizia ostaggio dell'esercito israeliano

A Roma, nel centro della città, sono stati realizzati due nuovi murales da parte della street artist Laika, apparsi alla vigilia della Giornata dell’Europa. Le opere raffigurano figure come Meloni, i coloni e una dea della Giustizia, tutte rappresentate come ostaggi dell’esercito israeliano. Laika utilizza le sue creazioni per criticare la posizione dell’Unione Europea e del governo italiano rispetto alla situazione in Israele.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Due opere apparse nel centro di Roma alla vigilia della Giornata dell’Europa. Così la street artist Laika denuncia "la complicità dell’Unione Europea e del governo italiano con Israele".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Laika, nuovo murales: ‘La guerra è patriarcato’In occasione dell’8 marzo, la Giornata internazionale della Donna, la street artist ha realizzato un nuovo murales che raffigura una donna che rompe... Mustafa, 8 anni, sopravvissuto insieme al fratello: “L’esercito israeliano ha ucciso tutta la mia famiglia”La famiglia Bani Odeh stava tornando a casa dopo l’Iftar quando l’esercito israeliano ha aperto il fuoco sull’auto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Alla Garbatella la nuova opera di Laika che celebra il 25 aprile; Laika a Los Angeles: il nuovo murale contro Trump e la cultura MAGA; Garbatella, la nuova opera di Laika sul 25 aprile scuote il quartiere: ecco come!; Laika torna negli Stati Uniti – Nel mirino: Trump, ICE e guerre - Punto!. I nuovi murales di Laika a Roma: Meloni, coloni e la dea della Giustizia ostaggio dell’esercito israelianoDue opere apparse nel centro di Roma alla vigilia della Giornata dell’Europa. Così la street artist Laika denuncia la complicità dell’Unione Europea e del governo italiano con Israele. fanpage.it Alla Garbatella la nuova opera di Laika che celebra il 25 aprileSi chiama Senza memoria non c'è futuro il nuovo murales realizzato dalla street artist per celebrare la data della Liberazione con protagonista un nonno partigiano e la nipote ... romatoday.it Nuova grafica al camper Laika kosmo - facebook.com facebook