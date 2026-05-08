I nostri Playoff come serate a tema per l’orchestra vagante

Nei recenti incontri sportivi, la squadra ha organizzato i playoff come se fossero serate a tema dedicate all'orchestra vagante. A differenza di altre squadre, questa non ha uno sponsor principale che contribuisca con fondi significativi o che abbia il proprio nome sulle maglie. La mancanza di un grande sponsor si nota nel modo in cui vengono gestite le manifestazioni e nelle scelte di comunicazione legate alla squadra.

E meno male che la Vuelle un vero e proprio sponsor non ce l’ha. Uno di quelli grossi che, come si dice, tirano fuori i soldi veri e mettono il loro nome sulla maglia. Per lui sarebbero giorni di presa in giro continua e senza precedenti, da arrossire andando per strada. Mettiamo per ipotesi che uno sponsor del genere, un grande industriale a livello continentale, esista veramente, ed ecco che in momenti altamente drammatici come la preparazione all’avvio dei playoff, col clima tecnico e passionale che si riscalda gli tocca di leggere sui giornali e sentire sui social e in tv che la sua squadra, forza eminente di tutta la stagione regolare,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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