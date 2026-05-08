Emozione, tensione e orgoglio per gli studenti della Scuola di Musica di Fiesole che ieri mattina hanno suonato nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio davanti alla presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, aprendo il convegno "Energia Europa. Strategie, visioni e nuove rotte per un’Unione coesa e sicura". Ad eseguire l’ Inno di Mameli e l’ Inno alla Gioia sono stati i giovani musicisti del Quartetto Oblaka della Scuola di Musica di Fiesole, accolti da una platea composta da rappresentanti delle istituzioni e del mondo industriale. "È stato emozionante", raccontano Cassandra Niccoli, Vanessa Martusciello, Cosimo Chelucci e Patricia Torres pochi minuti dopo l’esibizione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I musicisti della Scuola di Fiesole: "Che emozione"

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