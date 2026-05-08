I discendenti di Nicola Romeo tornano a casa

A Sant’Antimo si è vissuto un momento di forte emozione quando i parenti di Nicola Romeo sono tornati nella città natale dell’ingegnere, noto per il suo ruolo nel rafforzare l’Alfa Romeo. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno accolto con rispetto e affetto questa riunione familiare. La visita ha coinvolto anche alcuni luoghi simbolici legati alla vita di Romeo, suscitando ricordi e testimonianze sul passato.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Emozione e commozione a Sant’Antimo. I discendenti di Nicola Romeo sono tornati nella terra natale dell’ingegnere che contribuì a far grande l’Alfa Romeo. Sono arrivati Daniela Maestri Romeo, che domani mattina riceverà la cittadinanza onoraria, e Nicola Romeo, primo nipote maschio dell’imprenditore, che porta il nome del nonno. Il primo incontro è stato all’istituto comprensivo “Romeo-Cammisa” con gli studenti del progetto “Alla scoperta di Nicola Romeo: tra storia, mistero e ingegno”. Presenti docenti e dirigenti di Giovanni XXIII, Don Milani, Pestalozzi, Leopardi, Moscati e Bassi. Le classi hanno presentato lavori ispirati al libro di Andrea Kerbaker “Alle radici dell’Alfa Romeo”, basato sulle lettere che Romeo scrisse alla bisnonna Assunta Kerbaker.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - I discendenti di Nicola Romeo tornano a casa Notizie correlate Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Alfa Romeo: la Basilicata celebra Nicola Romeo tra motori e cultura? Cosa sapere La Basilicata ospita il progetto Le strade delle contraddizioni tra Montalbano Jonico e Montemurro dal 26 aprile. Una raccolta di contenuti Si parla di: Due cuori pensanti: il legame Serao-Romeo. I 150 anni di Nicola Romeo, l’uomo simbolo del marchio Alfa RomeoDopo l’acquisizione dell’Anonima Lombarda Fabbrica Automobili nel 1918, l’azienda fu trasformata in società per azioni. Ecco la storia di Nicola Romeo ... virgilio.it Nicola Romeo manager dell’auto visionarioRomeo e l'Alfa di Leonardo Giordano Il 26 aprile scorso ricorrevano i 150 anni dalla nascita di Nicola Romeo, il ... barbadillo.it