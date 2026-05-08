I Concerti di Primavera | il Belle Époque Ensemble al Teatro Electra di Iglesias con Il Caffè

Nel teatro di Iglesias si è tenuto il secondo concerto della rassegna “I Concerti di Primavera”, parte del cartellone “Iglesias classica”. L’evento ha visto esibirsi il Belle Époque Ensemble con l’esecuzione di “Il Caffè”. La manifestazione prosegue dopo il successo del primo appuntamento e anticipa il Festival Internazionale di Musica da Camera previsto per l’autunno.

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IGLESIAS – Dopo il grande successo del primo appuntamento, entrano nel vivo I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias classica”, anteprima del Festival Internazionale di Musica da Camera in programma in autunno. L’evento è organizzato dall’Associazione Anton Stadler ETS sotto la direzione artistica del compositore e bandoneonista Fabio Furia. Il secondo spettacolo della rassegna è in programma il 10 maggio (sempre alle 19:30) al Teatro Electra di Iglesias e si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi. Infatti, sul palco salirà il Belle Epoque Ensemble, gruppo cameristico formato...🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - “I Concerti di Primavera”: il Belle Époque Ensemble al Teatro Electra di Iglesias con “Il Caffè” Notizie correlate Iglesias, dal 3 maggio al 7 giugno nel Teatro Electra la grande musica dal vivo con 4 concertiIGLESIAS – Cresce l’attesa per il grande ritorno della rassegna cameristica I Concerti di Primavera, realizzata nell’ambito del cartellone “Iglesias... L’Ensemble d’archi del Teatro Massimo suona in periferia: concerti gratuiti al Cep e in corso dei MilleDue concerti in due diversi quartieri della città per portare l'eccellenza della produzione musicale oltre i confini del Teatro di piazza Verdi e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concerto di Primavera a Guamo; Iglesias, dal 3 maggio al 7 giugno torna la rassegna I Concerti di Primavera; Concerto di Primavera al Teatro del Popolo; I Concerti di Primavera al Teatro Electra di Iglesias. I Concerti di Primavera: il Belle Époque Ensemble al Teatro Electra di Iglesias con Il CaffèIGLESIAS - Dopo il grande successo del primo appuntamento, entrano nel vivo I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del ... lopinionista.it A Iglesias il 10 maggio uno degli eventi clou della rassegna I Concerti di Primavera: Il Belle Époque Ensemble al Teatro Electra con Il CaffèDopo il grande successo del primo appuntamento, entrano nel vivo I Concerti di Primavera, rassegna cameristica realizzata nell’ambito del cartellone Iglesias classica, anteprima del Festival Interna ... laprovinciadelsulcisiglesiente.com Ai Concerti di Primavera tutto il talento di Fabian Egger. - facebook.com facebook