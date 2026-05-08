i cattolici usa amano leone gli attacchi di trump sono impopolari

Un sacerdote gesuita statunitense, noto per il suo ruolo di editorialista e consigliere vaticano, ha commentato recentemente la situazione dei cattolici negli Stati Uniti. Ha evidenziato che il loro rapporto con il leader politico di rilievo del partito repubblicano è positivo, mentre gli attacchi provenienti dall'ex presidente sono meno graditi. La sua analisi si basa su osservazioni dirette e non su ipotesi.

Qual è la sua opinione dell’incontro fra Rubio e papa Leone? Spero contribuisca a allentare alcune delle significative tensioni create dai recenti attacchi del presidente Trump contro il Santo padre, così come i commenti del vicepresidente JD Vance sulle presunte lacune teologiche del papa. Che Rubio sia venuto a Roma è un buon segno, credo. E cosa pensa degli attacchi senza precedenti da parte della Casa bianca? Sono stati sorprendentemente anticristiani e ingiusti, e non conosco nessun cattolico negli Usa (dai più tradizionalisti ai più progressisti) che non ne sia stato turbato. Papa Leone è molto amato negli Stati uniti (non solo perché è americano, ma perché è una brava persona).🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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