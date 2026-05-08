I carabinieri hanno affermato che la colpevolezza di Stasi si basa su suggestioni. La procura di Pavia ha reso pubblici gli atti di indagine relativi al caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, una scoperta che è stata attesa da tempo.

La tanto attesa “discovery” degli atti di indagine della procura di Pavia sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco è arrivata. Ora gli avvocati dovranno leggere le centinaia di pagine della procura di Pavia e dei carabinieri del Nucleo investigativo, ma qualcosa sta già emergendo, sia per quanto riguarda espressamente Andrea Sempio, sia per quanto riguarda gli appunti fatti dai carabinieri sulla condanna di Alberto Stasi. La sua condanna, secondo gli investigatori, rappresenta “una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni”. E, sempre secondo i carabinieri del Nucleo Investigativo di Milano, “appare francamente difficile percorrere con logica il filo di una suggestione creata in fase processuale e cavalcata mediaticamente in 18 anni.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - I carabinieri non hanno dubbi: “Colpevolezza di Stasi basata su suggestioni”

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"Su Sempio abbiamo anticipazioni che devono essere confermate dagli elementi di indagine. Penso che non ci sia solo quanto anticipato. Credo che Stasi, ogni giorno che passa, si allontana dalla colpevolezza" Antonio De Rensis #NonStopNews LI x.com