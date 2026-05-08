I carabinieri di Milano e la grande superficialità nelle prime indagini su Sempio | i casi dei documenti sfuggiti su Stasi e i pedali della bici

Le forze dell’ordine di Milano hanno avviato indagini riguardo a presunte lacune nelle prime fasi di accertamento su un caso legato a documenti riguardanti un ex ufficiale di polizia e alcuni dettagli sulla posizione di un ex politico. Durante le verifiche, sono stati riscontrati episodi di documenti che sono stati smarriti o non sono stati correttamente sequestrati, tra cui materiali relativi a un ex funzionario e alcune annotazioni su un mezzo di trasporto. Contestualmente, un’indagine della Procura di Brescia coinvolge figure indagate per corruzione in atti giudiziari.

Nell’inchiesta della Procura di Brescia che vede indagati per corruzione in atti giudiziari l’ex procuratore di Pavia Mario Venditti e il padre di Andrea Sempio, è emerso «senza ombra di dubbio» che gli avvocati che all’epoca assistevano Sempio «fossero venuti in possesso illecitamente della documentazione» finita poi, il 13 gennaio 2017, nelle mani del generale Garofano, consulente della difesa nella prima indagine archiviata. È quanto scrivono i carabinieri di Milano in una corposa annotazione all’interno dell’informativa sul delitto di Garlasco. I documenti in questione sono l’esposto presentato dalla difesa di Alberto Stasi e la consulenza Fabbri-Linarello sul Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.🔗 Leggi su Open.online

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