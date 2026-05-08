Il programma di questo fine settimana su Canale 5 vedrà ospiti provenienti dal mondo della musica e della cultura, tra cui alcuni cantanti di un noto talent televisivo. Tra gli interventi previsti ci sono anche testimonianze legate a vicende personali di personaggi coinvolti in recenti eventi giudiziari. Silvia Toffanin condurrà il talk show, offrendo uno spazio per confronti e racconti di varia natura. La puntata si concentrerà su tematiche di attualità e approfondimenti.

Milano, 8 maggio 2026 – Musica, amore, famiglia e soprattutto tante novità: ecco chi ci sarà e cosa vedremo per questo fine settimana nel salotto di Canale 5 dove Silvia Toffanin fa da padrona di casa. Gli ospiti di sabato 9 maggio. La puntata di ‘Verissimo’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. La showgirl Nathaly Caldonazzo sarà protagonista di un’intensa intervista in cui racconterà le emozioni, i dettagli e i dietro le quinte del matrimonio con Filippo Maria Bruni, diventato suo marito lo scorso 24 aprile. In studio ci sarà anche Paola Turci che, dopo qualche anno lontana dalla scena musicale, presenterà il suo nuovo singolo: ‘Vita Mia’.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I cantanti di Amici e l’ex di Alberto Genovese: chi sono gli ospiti di Verissimo

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