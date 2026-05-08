A Modena, le operazioni di polizia in alcune zone sono frequenti, con blitz che si ripetono regolarmente. Tuttavia, la domanda su quando si potrà vivere in tranquillità rimane aperta, dato che ogni giorno si registrano nuovi episodi di allarme. Le forze dell’ordine intervengono spesso, concentrandosi sui soggetti che maggiormente contribuiscono a queste situazioni, ma ancora non si sono instaurati presidi stabili che garantiscano un miglioramento duraturo.

"Quando si potrà vivere in tranquillità in zone come viale Crispi e Parco XXII aprile?". L’interrogativo è di Modena volta pagina che denuncia "ogni giorno un nuovo allarme, cui fa seguito il solito blitz delle forze dell’ordine, un grave impegno per gli agenti per fermare soprattutto i soliti noti. Dopo due, tre giorni tutto ricomincia daccapo. Sfiduciati i residenti sono costretti a vivere situazioni degrado, spaccio e scontri tra bande rivali. Da vent’anni nulla cambia. Anzi peggiora perché tanti stanchi traslocano altrove, interi rioni rischiano la ghettizzazione ". Le istituzioni preposte, statali e locali, "si impegnano ma non riescono ad arginare la marea del degrado che origina da diversi fattori: aumenta il numero di coloro che vivono alla giornata e sono facili prede della piccola malavita.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "I blitz non bastano, servono presìdi più stabili"

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