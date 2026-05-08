I bambini del Real Madrid nemmeno alle elementari succedono cose del genere

La stampa spagnola descrive la situazione del Real Madrid usando termini come “battaglia”, “guerriglia”, “scontro”, “terremoto” e “polveriera”. La società sta attraversando un momento di tensione che coinvolge diverse figure e aspetti dell’organizzazione. Le cronache parlano di un vero e proprio scontro interno, con conflitti che si sommano e creano un clima di grande agitazione. La crisi si sta manifestando anche attraverso comportamenti e atteggiamenti che sembrano tipici di un ambiente molto più caotico di quello di un club calcistico.

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Le parole chiave che la stampa spagnola usa per raccontare la crisi del Real Madrid parlano da sole: “battaglia”, “guerriglia”, “scontro”, “terremoto”, “polveriera”. In questi termini ne scrive El Mundo, ma è solo uno dei tanti esempi. La rissa tra Tchouaméni e Fede Valverde (finita in ospedale con un trauma cranico per l’uruguaiano) è scoppiata comunicativamente in mano al più grande club del mondo. Aprendo, a contorno, il fascicolo “fughe di notizie”. “In questo momento, nessuno si fida di nessuno”, dicono fonti interne allo spogliatoio del Real Madrid al Mundo. “Sono come bambini”. El Mundo ricostruisce proprio la scena, come in un plastico di Vespa.🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - I “bambini” del Real Madrid, nemmeno alle elementari succedono cose del genere Notizie correlate Pronostico Real Madrid-Elche: non si molla nemmeno in campionatoReal Madrid-Elche è una gara della ventottesima giornata della Liga e si gioca sabato: dove vederla, formazioni, pronostico Sì, sarà davvero... Le ombre del dietro le quinte: parla un BIG critiche: “Succedono tante cose”Sul palco del Festival di Sanremo tutto brilla: abiti scintillanti, standing ovation, orchestra impeccabile, inquadrature millimetriche. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Corazón Classic Match 2026; Real Madrid nel caos: nuova rissa Valverde-Tchouaméni, l’uruguaiano in ospedale. Il club annuncia provvedimenti; Sinner-Jodar, le stelle del Real Madrid in tribuna: da Bellingham a Courtois e la leggenda Raul; ?Sinner e Bellingham a cena insieme a Madrid: l'amicizia tra Jannik e la stella del Real Madrid. One Team Day: bambini protagonisti in Olimpia Milano - Real MadridI ragazzi del progetto di responsabilità sociale One Team di Eurolega, sostenuto da Olimpia Milano e Fondazione Laureus Sport for Good Italia, voluto dalla massima competizione europea di ... corrieredellosport.it Vittima di un "trauma cranico" dopo la rissa con il suo compagno Aurélien Tchouameni, il capitano del Real Madrid Federico Valverde è stato escluso dal Clasico domenica contro il Barcellona. Lo ha annunciato il club madrileno. Il centrocampista uruguaian - facebook.com facebook Il Real Madrid apre un procedimento disciplinare, Valverde chiarisce: "Nessun compagno mi ha colpito", ma salterà il Barcellona per un trauma cranico x.com