Durante una partita del Milan, i tifosi hanno fischiato il giocatore Clarence Seedorf ogni volta che commetteva un errore nel passaggio. Questa reazione dei sostenitori si è verificata in più occasioni e ha attirato l’attenzione di un ex calciatore e commentatore, che ha ricordato come anche altri giocatori abbiano subito insulti simili nel passato. La discussione si è poi estesa ai problemi più ampi che caratterizzano il calcio italiano.

Clarence Seedorf è stato uno dei giocatori più amati dai tifosi del Milan, ma nei suoi 10 anni in rossonero (dal 2002 al 2012), non è mancato qualche screzio con il pubblico di San Siro. L'ex centrocampista olandese, classe 1976, ha ricevuto diversi fischi dagli spalti nelle giornate in cui sembrava poco ispirato o eccessivamente lezioso, ma ha anche regalato tante gioie al popolo milanista grazie alle sue giocate deliziose. “Mi sono stufato dei fischi. Io sono sempre a disposizione, mi sono stufato. Il pubblico deve lasciare fuori dallo stadio le proprie sensazioni negative della vita”, dichiarò Seedorf al termine di Milan-Cagliari, match in cui i sostenitori erano stati particolarmente puntigliosi nei suoi confronti.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Hubner ricorda: “I tifosi del Milan fischiavano Seedorf quando sbagliava un filtrante”

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