Un attacco iraniano contro cacciatorpediniere statunitensi nello stretto di Hormuz ha interrotto le trattative per una mediazione tra le parti. La manovra ha provocato tensioni e sollevato domande sulla futura condizione del transito delle navi petrolifere attraverso quella rotta strategica. Intanto, l’economia iraniana si trova sotto pressione a causa del blocco navale imposto dagli Stati Uniti, che limita il passaggio delle petroliere attraverso la zona.

? Domande chiave Come influenzerà la nuova agenzia iraniana il transito delle navi petrolifere?. Quanto tempo può resistere l'economia iraniana al blocco navale americano?. Chi sono i funzionari iracheni accusati di deviare il greggio verso Teheran?. Perché la moratoria nucleare proposta dagli USA è così distante da quella iraniana?.? In Breve Nuove sanzioni Ofac colpiscono il viceministro iracheno Ali Maarij Al-Bahadly per il petrolio.. La Cia stima tre o quattro mesi di resistenza economica per Teheran.. Il memorandum in 14 punti prevede una moratoria nucleare tra 5 e 20 anni.. Incontro diplomatico USA previsto per il 14 e 15 maggio tra Tel Aviv e Beirut.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hormuz, l’attacco iraniano ai cacciatorpediniere USA blocca la mediazione

Attacco lanciato da Israele con Usa contro l'Iran

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