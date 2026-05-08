Hoffenheim-Werder Brema sabato 09 maggio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 9 maggio alle 15:30 si affrontano Hoffenheim e Werder Brema in una partita valida per la penultima giornata della Bundesliga. A 180 minuti dalla conclusione del campionato, l’Hoffenheim di Ilzer cerca di mantenere vive le speranze di qualificazione alla Champions League, sfidando una squadra che punta a consolidare la propria posizione in classifica. La partita si svolge in un momento decisivo per entrambe le formazioni.

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Mancano 180 minuti alla fine della Bundesliga e l’Hoffenheim di Ilzer si gioca le restanti chances di approdate alla Champions League sul campo del Werder Brema.  I biancoblu hanno sprecato un’occasione incredibile nell’ultimo turno facendosi rimontare 2 gol dallo Stoccarda in uno scontro diretto ricco di gol e capovolgimenti di fronte. Occasione persa e adesso non basta solo fare bottino pieno,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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