A Milano si svolge una giornata dedicata a Harry Potter, con eventi e gelato gratuito in occasione del 25° anniversario del film ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’. La manifestazione si tiene in diverse location della città e coinvolge appassionati di tutte le età. Sono previsti momenti di intrattenimento, esposizioni e attività per i visitatori, che possono partecipare gratuitamente alle iniziative organizzate.

Milano, 8 maggio 2026 - In occasione del 25° anniversario del film ‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’, Warner Bros. Discovery Italia celebra la Stagione della Burrobirra: un periodo dedicato a rendere omaggio all’amata bevanda del mondo di Harry Potter, sinonimo di gioia, conforto, calore e convivialità. Ogni anno, tra marzo e maggio, i fan di Harry Potter sono invitati a celebrare questo gusto iconico e a gustare prodotti ispirati alla Burrobirra. La Stagione della Burrobirra sarà celebrata in Italia con l’arrivo del truck brandizzato ‘Harry Potter Butterbeer Season’, che farà tappa il 9 maggio in Piazza Tre Torri, nel quartiere CityLife di Milano, e il 10 maggio in Piazza XX Settembre, a Bologna.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Harry Potter e la Stagione della Burrobirra, a Milano una giornata tra eventi e gelato gratuito

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