Venticinque anni dopo l’uscita del primo film della saga di Harry Potter, una foto dei membri della famiglia Weasley al Binario 9¾ ha fatto il giro dei social network. La immagine mostra i protagonisti riuniti, suscitando entusiasmo tra i fan della serie. La scena richiama un momento iconico della narrazione, mentre la reunion segna un collegamento tra il passato cinematografico e l’attuale interesse dei follower.

Sono trascorsi venticinque anni esatti da quando Harry Potter e la Pietra Filosofale sbarcava nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, trasformandosi nel fenomeno culturale che avrebbe definito un’intera generazione. E proprio per celebrare questo anniversario monumentale, alcuni dei volti più amati della saga si sono ritrovati dove tutto è cominciato: tra i set originali del Warner Bros Studio Tour London – The Making of Harry Potter a Leavesden, nelle vicinanze di Watford. Bonnie Wright, James e Oliver Phelps e Mark Williams – rispettivamente Ginny, Fred, George e Arthur Weasley – hanno percorso nuovamente quei corridoi, quelle stanze, quegli angoli magici che hanno contribuito a costruire mattone dopo mattone, incantesimo dopo incantesimo.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Harry Potter e la reunion dei Weasley dopo 25 anni: la foto al Binario 9¾ emoziona i social

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