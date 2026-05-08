Da oggi a Ferrara, presso la Rotonda Foschini, è possibile visitare la mostra dedicata al fotografo Guido Harari e a Vasco Rossi. La rassegna presenta una serie di ritratti realizzati dal fotografo, che definisce il suo lavoro come incentrato sulla rappresentazione dell’uomo più che sulla star, e desidera catturare un’immagine che rifletta anche un tocco di autoironia. L’esposizione rimarrà aperta fino a una data ancora da comunicare.

Ferrara, 8 maggio 2026 – Guido Harari e Vasco Rossi. Comincia oggi a Ferrara, alla Rotonda Foschini, la mostra del fotografo dedicata al rocker di Zocca. L’esposizione riunisce una selezione di ritratti iconici che attraversano diverse fasi della carriera di Vasco, restituendone un’immagine intensa e lontana dai consueti cliché. Guido Harari, quanto è cambiato il suo modo di fotografare Vasco con il consolidarsi del suo mito? “In realtà è cambiato relativamente. Tutto è iniziato grazie a Guido Elmi, suo produttore e guida anche sul piano estetico. A metà degli anni Ottanta, Elmi voleva rinnovare l’immagine di Vasco, “ripulirla“, valorizzarne il look: capelli più corti, uso del gel, abiti più curati, persino il trucco, che lui detestava.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Harari-Vasco in mostra: “Fotografo l’uomo, non la star. Nei ritratti voglio autoironia”

Notizie correlate

David Bowie a Torino: la mostra che svela l'uomo dietro la star, attraverso gli occhi del fratelloTra le foto spuntano volti noti come Mick Jagger, Pablo Picasso, Bob Dylan, Brian Eno, John Lennon, Elvis Presley e molti altri “David Bowie, mio...

Mozzanica la mostra fotografica ‘I miei colori’: 32 ritratti di donne tra coraggio, libertà e rinascitaMozzanica (Bergamo), 11 marzo 2026 – Dal 28 marzo al 12 aprile 2026, il Centro Yana Malaiko (la giovane uccisa nel 2023 a Castiglione delle Stiviere,...

Altri aggiornamenti

Argomenti più discussi: Harari-Vasco in mostra: Fotografo l’uomo, non la star. Nei ritratti voglio autoironia; Vasco! Vasco! Vasco!, l’icona del rock secondo lo sguardo di Guido Harari.

Harari-Vasco in mostra: Fotografo l’uomo, non la star. Nei ritratti voglio autoironiaAlla Rotonda Foschini di Ferrara in esposizione gli scatti dedicati alla rockstar. Ora cambierei approccio, cercherei qualcosa che neppure Rossi ha visto di sé ... ilrestodelcarlino.it

Vasco! Vasco! Vasco!, l’icona del rock secondo lo sguardo di Guido HarariUna delle foto più iconiche della prima era di Vasco, si dice sia anche quella che più volte è stata tatuata sulla pelle dei fan, vede il rocker strabuzzare gli occhi agitando le mani davanti al volto ... bologna.repubblica.it

Noi siamo i Komplici unici e soli. Vasco Rossi · Gli Spari Sopra (Vasco Live 2025). - facebook.com facebook