Negli ultimi giorni si sono intensificati i controlli internazionali a causa di un aumento dei casi di infezione da hantavirus, un virus trasmesso principalmente attraverso il contatto con roditori infetti. Un recente focolaio su una nave ha portato a verifiche di routine e a un incremento delle misure di sicurezza nei porti. L’Organizzazione mondiale della sanità ha raccomandato prudenza, ma ha dichiarato che al momento non sussiste il rischio di una pandemia.

Sonocinque i casi dihantavirusconfermati, contre vittime e decine di persone sotto monitoraggio: questi i numeri che hanno riportato l’attenzione internazionale sul virus, a seguito delfocolaio riscontrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, recentemente attraccata dopo un viaggio nell’Atlantico Meridionale. L’episodio ha spinto le autorità sanitarie europee aintensificare il tracciamento dei contattie ad adottaremisure di prevenzione per passeggeri ed equipaggio, mentre l’Organizzazione Mondiale della Sanitàesorta anon creare inutili allarmismi. Secondo gli aggiornamenti forniti dalle autorità sanitarie, i primi casi sembrano essere emersi trapasseggeri che avevano partecipato a escursioni in zone remotedurante il viaggio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Hantavirus, tensioni in crescita: Oms invita alla cautela ma esclude rischio pandemia

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