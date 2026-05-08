Hantavirus | sintomi contagio cure e come proteggersi

L’hantavirus è un virus che infetta principalmente i roditori, ma può trasmettersi all’uomo attraverso il contatto con le urine, le feci o la saliva di animali infetti. I sintomi negli esseri umani includono febbre, mal di testa e dolori muscolari, con possibili complicazioni respiratorie che possono portare alla morte. La prevenzione si basa principalmente sul rispetto di norme igieniche e sulla riduzione del contatto con i roditori.

Dopo lo scoppio di un focolaio di hantavirus delle Ande a bordo della nave da crociera Mv Hondius, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha rassicurato la popolazione: il virus non si trasmette facilmente e il rischio di contagio è molto basso. Nonostante l’infezione abbia causato la morte di tre passeggeri della nave - una coppia di turisti olandesi che si era imbarcata a Ushuaia, in Argentina, e una donna tedesca - e il contagio di sette persone, l’ Organizzazione mondiale della sanità ha precisato che non si prevede lo scoppio di una pandemia. In Italia al momento non risultano segnalazioni di casi umani sul territorio nazionale, ma l’Istituto superiore di sanità ha pubblicato alcune indicazioni per sensibilizzare i cittadini sul tema e prevenire la diffusione del virus.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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