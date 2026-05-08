Hantavirus la Spagna segnala un sospetto caso ad Alicante

Da lapresse.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Spagna, un caso sospetto di Hantavirus è stato segnalato ad Alicante dal Segretario di Stato per la Salute. La notizia arriva poche ore dopo che un'assistente di volo di una compagnia aerea olandese è risultata negativa ai test per il virus. La situazione è al momento sotto osservazione, mentre le autorità sanitarie monitorano eventuali sviluppi.

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A poche ore dalla conferma della negatività di un’assistente di volo della compagnia olandese KLM ai test sul possibile contagio da Hantavirus, in Spagna il Segretario di Stato per la Salute, Javier Padilla, ha segnalato un caso sospetto ad Alicante. Lo riporta El Pais, spiegando anche che il sospetto riguarda un passeggero che si trovava sullo stesso volo del paziente deceduto a Johannesburg dopo aver contratto il virus a bordo della nave da crociera MV Hondius. Inoltre, un’altra persona che ha viaggiato sullo stesso volo – precisa ancora il quotidiano spagnolo – ha trascorso una settimana a Barcellona ed è poi rientrata in Sudafrica. Non è noto se abbia manifestato sintomi.🔗 Leggi su Lapresse.it

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