Hantavirus il punto | contagio e sintomi cosa c’è da sapere e come proteggersi

Da webmagazine24.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente è stato segnalato un caso di hantavirus tra i passeggeri di un viaggio nelle aree delle Ande. Il virus, trasmesso principalmente attraverso il contatto con roditori infetti, può causare sintomi variabili come febbre, dolori muscolari e problemi respiratori. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno fornito indicazioni su come ridurre il rischio di contagio, raccomandando precauzioni specifiche in ambienti a rischio.

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(Adnkronos) – Hantavirus delle Ande, cos'è e cosa c'è da sapere sul virus comparso tra i passeggeri delle navi da crociera? Come si sviluppa il contagio? Come si trasmette? Esiste un vaccino? Come fare a proteggersi? A fare il punto è l'Istituto superiore di sanità, rispondendo alle domande più frequenti sul virus. Il 2 maggio l'Organizzazione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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