Hantavirus il punto | contagio e sintomi cosa c’è da sapere e come proteggersi

Recentemente è stato segnalato un caso di hantavirus tra i passeggeri di un viaggio nelle aree delle Ande. Il virus, trasmesso principalmente attraverso il contatto con roditori infetti, può causare sintomi variabili come febbre, dolori muscolari e problemi respiratori. Le autorità sanitarie stanno monitorando la situazione e hanno fornito indicazioni su come ridurre il rischio di contagio, raccomandando precauzioni specifiche in ambienti a rischio.

(Adnkronos) – Hantavirus delle Ande, cos'è e cosa c'è da sapere sul virus comparso tra i passeggeri delle navi da crociera? Come si sviluppa il contagio? Come si trasmette? Esiste un vaccino? Come fare a proteggersi? A fare il punto è l'Istituto superiore di sanità, rispondendo alle domande più frequenti sul virus. Il 2 maggio l'Organizzazione. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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La Stampa. . «L’Hantavirus si trasmette tra uomini ma non si diffonde velocemente come il Covid. Sono casi sporadici, da monitorare, ma non siamo sull’orlo di una nuova pandemia. Anche se di nuove pandemie ce ne saranno di sicuro, in futuro». Drew Weis - facebook.com facebook