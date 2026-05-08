Un caso di adescamento di minore sta attirando l’attenzione nel mondo del calcio inglese. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, tramite la diffusione di alcune conversazioni, l’ex calciatore del Milan ha tentato di contattare una ragazza di 15 anni. Le chat sono state rese pubbliche, sollevando un clamore mediatico e coinvolgendo anche l’ambito sportivo. La vicenda è al centro di discussioni e approfondimenti.

Un caso di adescamento di minore sta scuotendo il calcio inglese: stando a quanto emerso nelle scorse ore, e documentato dalla diffusione del contenuto di alcune chat, l’ex esterno del Milan Alex Jimenez ha tentato l’approccio con una ragazzina di 15 anni. La squadra di Premier League nella quale attualmente milita l’esterno spagnolo, vale a dire il Bournemouth, ha deciso di sospendere il giocatore e di non convocarlo per il prossimo turno di campionato. In rete sono circolate e diventate virali le presunte chat tra l’ex rossonero e la minorenne: nella conversazione diffusa sul web pare evidente il tentativo di convincere la giovane ad accettare un invito.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ha tentato di adescare una 15enne": bufera sull'ex Milan Jimemez

Santiago Giménez atraviesa una situación complicada en el AC Milan | Telemundo Deportes

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