Durante il Gran Premio di Francia, Johann Zarco ha conquistato un risultato notevole, attirando l'attenzione di esperti come Guintoli e Hodgson. Entrambi hanno commentato positivamente la sua prestazione, sottolineando come abbia disputato una gara di alto livello. La corsa si è svolta sul circuito di Le Mans, dove Zarco ha dimostrato un ritmo competitivo e una condotta di gara efficace.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Johann Zarco ha stupito tutti durante la sessione di pre-qualificazione del Gran Premio di Francia, ricevendo elogi da parte di Sylvain Guintoli e Neil Hodgson. Il pilota dell’LCR Honda ha chiuso la sessione al primo posto, mostrando una forma straordinaria a Le Mans, circuito che lo ha visto trionfare nella passata edizione sotto una pioggia battente. Zarco, fresco di una memorabile vittoria l’anno scorso, ha avviato la sua campagna in modo positivo, posizionandosi al vertice della classifica nella sessione pomeridiana di venerdì.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Guintoli e Hodgson celebrano la straordinaria performance di Johann Zarco al GP di Francia.

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