Dopo aver concluso le Classiche, l'attenzione degli appassionati di ciclismo si sposta già verso il Giro d'Italia 2026. La guida non ufficiale fornisce dettagli sulle tappe, le caratteristiche delle salite e le potenziali sfide per i corridori. Le informazioni trapelate indicano un percorso che prevede diverse frazioni in salita e tappe di alta montagna, senza ancora conferme ufficiali da parte degli organizzatori.

Mentre gli occhi del ciclismo mondiale, finite le Classiche, si sono già spostati al Tour de France e alla possibile partecipazione di Paul Seixas che cercherà di sfidare Tadej Pogacar e tutti gli altri grandi nomi delle corse a tappe, il Giro d’Italia partirà oggi dalla Bulgaria con una lista di pretendenti alla maglia rosa che sembra un po' povera di grandi nomi capaci di scaldare il cuore degli appassionati con grandi duelli all’ultima pedalata. Le difficoltà del ciclismo italiano nel produrre ciclisti di alto livello adatti alle grandi corse a tappe sembrano riflettersi nella più importante corsa del nostro Paese che continua a fare grande fatica ad attirare talenti dall’estero.🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Guida ufficiosa al Giro d'Italia 2026

Jonas Vingegaard al Giro d'Italia 2026

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