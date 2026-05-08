Nella guerra in Ucraina, i droni sono diventati strumenti fondamentali, sostituendo in molti casi l’impiego tradizionale delle forze corazzate. Questi velivoli senza pilota vengono impiegati per ricognizione, attacchi e sorveglianza, modificando le modalità di combattimento sul campo. La presenza e l’uso diffuso di droni hanno portato a una trasformazione delle tattiche militari, influenzando le strategie adottate da entrambe le parti coinvolte.

La guerra in Ucraina è caratterizzata dall’uso intensivo e pervasivo di velivoli a pilotaggio remoto. L’efficacia dei droni sul campo di battaglia ha portato al loro impiego su larga scala da parte delle forze armate ucraine, grazie al loro basso costo e alla facilità di produzione. Kiev vede nello sviluppo di sistemi senza pilota un potenziale strumento per compensare la superiorità del nemico in termini di potenza di fuoco convenzionale, in particolare artiglieria, e in termini numerici. Il predominio della Russia in questi ambiti implica che il numero di droni in prima linea e la loro importanza ha continuato a crescere nel corso del...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Guerra in Ucraina, i droni hanno “ucciso” l’impiego classico delle forze corazzate. Però…

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