Guasto alla stazione Bignami della metropolitana di Milano | rallentata la linea lilla
A causa di un guasto alla stazione Bignami, la linea lilla della metropolitana di Milano ha subito un blocco. La circolazione dei treni è rallentata e si sono registrati disagi tra i passeggeri. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per ripristinare la normalità. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La linea resta temporaneamente sospesa nella zona interessata.
La linea lilla della metropolitana di Milano è bloccata a causa di un guasto. Il problema si sarebbe verificato alla stazione Bignami.🔗 Leggi su Fanpage.it
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