Guasto alla stazione Bignami della metropolitana di Milano | rallentata la linea lilla

A causa di un guasto alla stazione Bignami, la linea lilla della metropolitana di Milano ha subito un blocco. La circolazione dei treni è rallentata e si sono registrati disagi tra i passeggeri. La situazione è ancora sotto controllo e le autorità stanno intervenendo per ripristinare la normalità. Non sono stati segnalati incidenti o feriti. La linea resta temporaneamente sospesa nella zona interessata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui