Guasto alla stazione Bignami della metropolitana di Milano | bloccata la linea lilla

Oggi la linea lilla della metropolitana di Milano è stata temporaneamente interrotta a causa di un guasto alla stazione Bignami. La circolazione dei treni sulla tratta interessata è stata sospesa, influenzando i pendolari che utilizzano questa linea per spostarsi in città. Le autorità hanno avviato le operazioni di riparazione e stanno comunicando aggiornamenti sulla ripresa del servizio.

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