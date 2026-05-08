Guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale raccolta firme al via

Il 23 aprile è stato depositato alla Corte di Cassazione di Roma un progetto di legge di iniziativa popolare che riguarda l’istituzione di una guardia pediatrica su tutto il territorio nazionale. Tra i firmatari c’è anche il Sindaco della città, che ha partecipato alla raccolta firme insieme ad altri quindici sostenitori. La proposta mira a garantire un accesso equo alle cure pediatriche per bambini e adolescenti.

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